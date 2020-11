Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (24.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autotitel habe vor wenigen Tagen den Widerstand bei 55,00 Euro aus dem Weg geräumt. Nun sei der Weg Richtung 60,00 Euro frei. Rückenwind habe zuletzt ein neuer Deal mit dem chinesischen Partner Geely gegeben.Daimler und die Geely Holding würden in Zukunft gemeinsam an Hybridantriebsstranglösungen arbeiten, um ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und von Skaleneffekten zu profitieren.Der Schritt sei richtig. Der DAX-Konzern orientiere sich stärker in Richtung Geely. Darüber hinaus könnten Daimler und Geely in Zukunft noch enger zusammenrücken. Ein Ausbau der Beteiligung von Geely an Daimler sei nicht unwahrscheinlich. Derzeit halte Geely 9,7 Prozent der Daimler-Aktien. Der chinesische Geely-Rivale BAIC halte 5 Prozent der Daimler-Anteile.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: