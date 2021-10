Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (25.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie befinde sich auf der Überholspur. Seit Mitte September sei der Kurs um starke 23 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr stehe sogar ein Plus von rund 42 Prozent zu Buche. Bremse der Chipmangel die Aktie nun aus, oder habe Vorstandschef Ola Källenius die Probleme im Griff? Die Zahlen am Ende der Woche würden mit Spannung erwartet.Vergangene Woche habe die Daimler-Aktie mit fast 84 Euro den höchsten Stand seit Ende 2015 markiert. Im laufenden Jahr sei die Aktie in Sachen Performance nach der Porsche-Holding der zweitbeste Wert im europäischen Auswahlindex der Autobauer und Zulieferer.Doch die Rally könnte (!) ins Stocken geraten. Der Mangel an Chips schlage der gesamten Auto-Branche schon eine ganze Weile aufs Gemüt. Über die Hintergründe habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Die Auslieferungszahlen im dritten Quartal hätten der bisherigen Euphorie einen deutlichen Dämpfer versetzt. In Deutschland und Europa sowie im wichtigsten Markt China habe es prozentual zweistellige Rückgänge gegeben. Dabei sei die Nachfrage eigentlich robust und der Auftragseingang stark, habe es geheißen - der Engpass bei Chips habe die Verkäufe aber begrenzt. Bei den Top-Modellen und auch bei elektrifizierten Antrieben habe Mercedes allerdings zulegen können.Källenius habe für das zweite Halbjahr bereits eine schwierigere Lage beim Verkauf angekündigt, auch die Marge werde unter derjenigen der ersten sechs Monate liegen. Grund seien neue Produktionsausfälle gewesen, weil Chipfabriken in mehreren südostasiatischen Ländern wie Malaysia infolge von Corona-Lockdowns von den Behörden dichtgemacht worden seien. Das dritte Quartal werde also ein Prüfstein, in dem Daimler seine Widerstandskraft unter Beweis stellen müsse. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es mit den Q3-Zahlen am kommenden Freitag (29. Oktober).(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link