Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem der Stuttgarter Autokonzern den weiteren Fahrplan zur Abspaltung der Bus- und Brummi-Sparte bekanntgegeben habe, hätten die Analysten nachgelegt. Goldman Sachs sehe Potenzial bis 110 Euro. Kepler Cheuvreux halte die Daimler-Aktie bei 88 Euro für fair bewertet.Der Fahrplan stehe. Die Daimler-Aktionäre sollten der geplanten Abspaltung der Brummi- und Bussparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober zustimmen. Daimler wolle am Truck-Geschäft einen Minderheitsanteil von 35% behalten. 5% davon sollten in den Daimler-Pensionsfonds eingebracht werden. 65% der Daimler-Truck-Aktien würden an die Daimler-Aktionäre verteilt: Für je zwei Daimler-AG-Aktien würden sie ein Papier von Daimler Truck erhalten.Der positive Newsflow bei Daimler halte an. Charttechnisch habe sich das Bild bei der Daimler-Aktie wieder deutlich aufgehellt. Das Papier habe sowohl die 50-Tage- als auch die 100-Tage-Linie bei 76,03 Euro geknackt. Die nächste Widerstandsmarke liege bei 80 Euro. Werde auch diese überwunden, sei der Weg bis in den Bereich um 85 Euro frei. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: