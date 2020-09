Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Gestern habe Daimler von optimistischen "China-Aussagen" des bayerischen Mitbewerbers BMW profitiert - heute komplettiere Bernstein den aus fundamentaler Sicht gelungenen Wochenauftakt mit einer positiven Bewertung. Die Aktie des Stuttgarter Autobauers habe trotz des heutigen (kleinen) Rücksetzers die Power für eine kontinuierliche Fahrt in höhere Kursregionen.Konkret beurteile das US-Analysehaus Bernstein die Daimler-Aktie weiterhin als "Outperformer" und bestätige das Kursziel von 60 Euro. Nach der Vorgabe wären für die Anleger noch mehr als 30 Prozent an Performance drin.Diese positive Daimler-Einschätzung habe Analyst Arndt Ellinghorst im Rahmen einer aktuellen Studie anlässlich von Berichten über einen möglichen Verkauf des gemeinsam mit BMW betriebenen Fahrdienstes Free Now an Uber kommuniziert. Der Experte würde es begrüßen, wenn sich Mercedes und BMW auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und Innovationen voranbringen würden.Voran gehe es offenbar in China: Im Rahmen der großen Automesse "Auto China" in Peking hätten sich Top-Manager von BMW und Porsche positiv zum Absatzmarkt im Reich der Mitte geäußert. Während das globale Geschäft in der Corona-Krise schwer eingebrochen sei, sei die Erholung auf dem weltgrößten Automarkt ein "Stützpfeiler" für die Autobauer. Auch eine Sprecherin von Volkswagen sehe in der Erholung in China einen "Anker" im globalen Autogeschäft.Wichtig: Investierte Anleger setzen unbedingt einen Stopp-Kurs bei 38,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.