Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

50,24 EUR -1,41% (22.11.2018, 20:13)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (22.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler-Chef Dieter Zetsche und Aufsichtsratschef Manfred Bischoff müssten sich auf einen heftigen Schlagabtausch mit ihren Großinvestoren einstellen. Nach einem Bericht des morgen erscheinenden "manager magazins" (kostenpflichtig) stehe der Führungsriege des Autokonzerns eine Menge Ärger ins Haus. Im Fokus der Investoren stehe der katastrophale Aktienkurs der Daimler-Aktie sowie der anstehende Wechsel von Zetsche als Chef in den Aufsichtsrat.Der Investmentfonds Harris Associates, der gut 5 Prozent der Daimler-Aktien halte, lasse seinem Ärger freien Lauf. Fondsmanager David Herro beziehe klar Stellung zum Wechsel des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat: "Dieter Zetsche wird Daimlers Probleme auch als Chefaufseher nicht lösen". Im Fokus von Herros Kritik stehe auch der schwächelnde Aktienkurs der Daimler-Aktie, welcher sich seit Zetsches Amtsantritt im Jahr 2006 im Vergleich zu Wettbewerbern wie BMW oder Volkswagen am schwächsten entwickelt habe. Dies sei vor allem "beschämend", so der Fondsmanager.Neben Kritik von Harris Associates bekämen Vorstand und Aufsichtsrat auch die Enttäuschung und Wut vom Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch zu spüren. Vorstand Bernd Flossbach beklage die "geringe Wertschätzung" der Unternehmensführung für den Kapitalmarkt. Des Weiteren bemängele Flossbach, dass das Projekt der neuen Holdingstruktur halbherzig sei, und fordere die Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden auf, die PKW- und LKW-Sparten in eigenständige Unternehmen aufzuteilen.Für mächtigen Ärger sorge auch das innerbetriebliche Machtgerangel. Durch den Rückzug des Finanzvorstandes Bodo Uebber sowie die Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Ola Källenius herrsche Chaos in der Führungsmannschaft. Etliche Wechsel sowie die Auswirkungen des Dieselskandals würden das gesamte Team belasten.Erweise sich diese Marke nicht als tragfähig, dann warte die nächste charttechnische Haltemarke bei 47 Euro. Noch sei aber der Abwärtstrend intakt. Um ein Kaufsignal mit Ziel 58 bis 60 Euro zu generieren, müsse der Kurs nachhaltig über die Marke von 53 Euro steigen. Es gilt weiterhin: Abwarten bei Daimler, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:50,42 EUR -0,83% (22.11.2018, 17:35)