Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,88 EUR +0,61% (13.08.2020, 10:02)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In den letzten Tagen habe die Daimler-Aktie ihre Erholungsbewegung fortgesetzt. Grund dafür seien u.a. gute Zahlen vom chinesischen Automarkt gewesen. Angetrieben von den guten Nachrichten und dem guten Newsflow in den letzten Wochen habe die Daimler-Aktie vor kurzem ein Kaufsignal signalisiert, indem das Papier die für viele Charttechniker wichtige 200-Tage-Linie hinter sich gelassen habe. Sollte in den nächsten Tagen der nachhaltige Ausbruch über 42,30 Euro gelingen, dann könnte die Daimler-Aktie den seit Januar 2018 intakten Abwärtstrend nach oben verlassen.Der Trend für die Daimler-Aktie bleibe somit positiv. Die 200-Tage-Linie sei geknackt worden, auch der horizontale Widerstand bei 42,03 Euro. Werde jetzt auch noch der Abwärtstrend bei 42,30 Euro überwunden, sei der Weg für das Papier bis 45,50 Euro frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:42,845 EUR +0,84% (13.08.2020, 10:16)