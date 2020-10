Die Daimler-Aktie reagiere positiv. Fast der komplette Tagesverlust habe bis zuletzt aufgeholt werden können.



Anleger sollten an Bord bleiben, sollten ihre Position aber mit einem Stopp bei 38,50 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Dank guter Geschäfte in China verkaufe Daimler inzwischen wieder mehr seiner Pkw als noch zu Beginn der Corona-Pandemie. In Q3 habe der Konzern 625 675 Autos der Marken Mercedes-Benz und Smart veräußert - das seien sogar 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum zwischen Juli und September gewesen. Über das ganze Jahr hinweg betrage das Minus bei den Pkw-Verkäufen allerdings noch immer satte 13,4 Prozent, wie Daimler am Dienstag weiter bekannt gegeben habe.Die leichte Stabilisierung der Absatzlage habe der Konzern fast allein dem chinesischen Markt zu verdanken. Dort habe Daimler seine Pkw-Verkäufe in Q3 um mehr als 23 Prozent auf 223 631 Autos erhöht. In Europa habe Daimler hingegen ein erneutes Minus verzeichnet, diesmal um 0,4 Prozent auf 234 088 Autos. Über das Jahr hinweg betrage der Rückgang auf dem heimischen Kontinent gar 20,9 Prozent.Auch im wichtigen nordamerikanischen Markt - zu dem Daimler die USA, Kanada und Mexiko zähle - sei der Absatz weiter zurückgegangen: Hier habe Daimler in Q3 nur 81 859 Autos und damit 9,8 Prozent weniger verkauft. Auf Jahresbasis betrage das Minus 13,9 Prozent.Um 13 Uhr habe die virtuelle Investoren- und Analystenkonferenz begonnen. "Die Strategie zielt darauf ab, uns auf die erfolgskritischen Aktivitäten zu konzentrieren: Elektrofahrzeuge auf eigenständigen Plattformen und proprietäre Fahrzeug-Software. Wir werden die Strukturkosten angehen und wollen eine starke und nachhaltige Profitabilität erreichen", habe Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG gesagt."Mit dieser neuen Strategie bekräftigen wir unsere klare Absicht, unser gesamtes Produktportfolio zu elektrifizieren und unser Geschäft entsprechend unserem in der Ambition2039 formulierten Ziel vollständig CO2-neutral zu machen", so Källenius weiter. Die neue Mercedes-Benz Strategie sei ein umfassendes Programm mit dem Ziel, das Unternehmen technologisch und finanziell zu neuer Stärke zu führen. Sie umfasse sechs Säulen:- Denken und handeln wie eine Luxusmarke- Erweiterung der Kundenbasis durch Wachstum der Sub-Marken- Intensivierung der Kundenbindung und wiederkehrende Umsätze steigern- Führend bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software- Verringerung der Kostenbasis und Verbesserung des industriellen Footprint