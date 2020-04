Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Chinas Automarkt komme nach dem Einbruch im Februar langsam wieder in Schwung. In der letzten Märzwoche habe der Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum noch 24 Prozent betragen, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking bekannt gegeben habe. Ein gutes Zeichen für die Autobauer. Könne die Daimler-Aktie ihre Erholung fortsetzen?Nach den schwächeren Vorwochen stehe damit für März insgesamt ein Minus von 36 Prozent bei den Verkäufen der Autohändler zu Buche. Im Februar seien die Verkäufe aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus noch um 80 Prozent weggebrochen. Inzwischen fahre China als größter Automarkt der Welt die Produktion wieder hoch, auch die meisten Autohändler hätten wieder geöffnet.China sei auch der größte Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW. 22,2 Mio. Neuwagen seien im Jahr 2019 verkauft worden. Zum Vergleich: Die Nummer 2, die USA, seien auf 16,6 Mio. neu verkaufte Autos gekommen.Die Autoindustrie blicke mit großer Spannung darauf, wie schnell sich der Markt in China nach dem Einbruch erholen könne. Die Automobilhersteller würden darauf hoffen, dass es in Europa und Nordamerika ähnlich schnell gehen könne.Die letzten Wochen hätten die Anleger auf eine harte Probe gestellt. Die Auto-Titel seien böse abgestraft worden. In den letzten Tagen jedoch seien die Aktien von Daimler, Volkswagen und BMW die großen Gewinner am Markt gewesen.Gut möglich, dass die Bundesregierung in der zweiten Jahreshälfte mit einem Konjunkturprogramm besonders den Automobil-Herstellern unter die Armen greifen werde. So wäre vielleicht sogar der Umbruch weg von der Cash-Cow der vergangenen Jahre, dem Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität für BMW, Daimler und VW einfacher zu meistern.Anleger sollten den gestiegenen Kursen der letzten beiden Tage nicht hinterherlaufen. Erst eine Kursberuhigung eröffne möglicherweise wieder gute Kaufchancen. Anleger sollten sich bei Daimler bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer legen. Ein Nachkauflimit wird bei 25,50 Euro platziert, Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: