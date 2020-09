Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,21 EUR -0,58% (30.09.2020, 10:14)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,205 EUR -1,06% (30.09.2020, 09:59)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (30.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Daimler-Aktie vom US-Analysehaus Bernstein Research Rückenwind bekommen. Analyst Arndt Ellinghorst sehe für die Aktie des Automobil-Herstellers Potenzial bis 60,00 Euro. Gespannt sein dürfen Anleger auf den 6. Oktober. Dann finde der Investorentag von Daimler statt.Zuletzt habe Daimler-Chef Ola Källenius seinen Aktionären in schöner Regelmäßigkeit mehrere positive News präsentiert. Zuletzt habe der Automobil-Hersteller die "Factory 56" in Betrieb genommen, in der auch das Flaggschiff der E-Mobility-Sparte, der EQS gebaut werden solle.Dazu sei die überaus wichtige Kooperation mit dem Tech-Riesen NVIDIA, sowie der Deal mit Batterie-Hersteller Farasis Energy gekommen. Auch die Brummi-Sparte solle auf Vordermann gebracht werden. Daimler werde in Zukunft auf Wasserstoff- und Elektroantriebe setzen. Mit Spannung würden Anleger auf den Investorentag am 6. Oktober warten. Ola Källenius könnte neue Rentabilitäts- und Sparziele sowie Batteriezellenpläne vorstellen.Zuletzt habe Vorstandmitglied Markus Schäfer in einer Telekonferenz angekündigt, in punkto Batterien eine Strategie zu verfolgen, die sich vom Tesla-Ansatz unterscheide. Daimler wolle mit seinen Partnern so viel wie möglich selbst entwickeln. Für Spannung sei gesorgt. Die Aktie sehe weiterhin technisch vielversprechend aus. Der Aufwärtstrend sei intakt. Unterbrochen von kleineren Konsolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel 50,00 Euro. Wird diese Hürde genommen, liegt das nächste Kursziel im Bereich von 54,40 Euro und 55,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: