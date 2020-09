Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

46,695 EUR +0,55% (10.09.2020, 15:27)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

46,595 EUR +0,44% (10.09.2020, 15:12)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer habe in den letzten Wochen mit guten News auf sich aufmerksam machen können. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon habe 1.800 Elektro-Transporter geordert. Hinzu kämen neue Kooperationen mit CATL, Farasis Energy und Nvidia. Auch die neue S-Klasse überzeuge.Vielmehr beeindrucke jedoch die neue "Factory56". "Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Beeindruckt von der aktuellen Entwicklung zeige sich auch Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe. Ludwig habe das Kursziel für die Daimler-Aktie von 31 Euro auf 52 Euro erhöht.Die Daimler-Aktie habe ihren Aufwärtstrend in den letzten Tagen fortgesetzt. Nachdem der Abwärtstrend von 2018 bei 42,30 Euro überwunden worden sei, habe der Titel auch den horizontalen Widerstand bei 45,50 Euro geknackt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: