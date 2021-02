Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Daimler habe am Mittwoch deutlich zugelegt und nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich den Sprung über den Widerstand bei 60 Euro geschafft. Grund für die Outperformance sei die geplante Börsennotierung eines Mehrheitsanteils der Truck & Bus-Sparte. Die Analysten würden weiteres Potenzial für die Aktie sehen.Jefferies habe die Einstufung für Daimler nach den bestätigten Plänen über einen Börsengang der Lastwagen-Sparte auf "buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Transaktion erfolge zu besseren Konditionen als von ihm zuvor gedacht, habe Analyst Philippe Houchois in Studie geschrieben. So könne durch die geplante Übertragung des Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die jetzigen Daimler-Aktionäre eine hohe Marktliquidität erreicht werden.Auch RBC sehe die Pläne des Daimler-Managements positiv. Wesentlich dabei sei, dass der Fahrzeugbauer einen Mehrheitsanteil an die Börse bringen wolle und nicht, wie VW bei Traton nur zehn Prozent, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie geschrieben. Narayan habe dies einen Wendepunkt für Daimler und der Kern seines Anlageurteils genannt. Sein Kursziel laute 72 Euro.Daimlers Lkw-Sparte könnte etwa 29 Milliarden Euro wert sein, wenn sie mit ähnlichen Multiplikatoren wie Volvo AB bewertet werde. Allerdings müsste sie ihre Renditen erheblich verbessern, um diese Bewertung zu rechtfertigen, so die Experten der Deutschen Bank in einem ersten Statement.Die Daimler-Aktie habe nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich den Sprung über den hartnäckigen Widerstand bei 60 Euro geschafft.Aufgrund der Abspaltung der Brummi-Sparte hebt "Der Aktionär" das Kursziel für die Aktie auf 70,00 Euro an. Halten, rät Jochen Kauper. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link