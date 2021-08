Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Herabstufung der Investmentbank Jefferies zeige auch am Dienstag noch ihre Wirkung. Der Autotitel verliere am Dienstag weiter an Boden. Zu Wochenbeginn habe Analyst Philippe Houchois seine Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie gestrichen. Das Kursziel habe Houchois von 95 auf 82 Euro gesenkt. Das Kurspotenzial von Daimler erscheine inzwischen begrenzt, habe Houchois in einer Branchenstudie geschrieben.Im Anschluss sei der DAX-Titel sowohl unter die 50-Tage, als auch unter die 100-Tage-Linie gefallen. Die nächste Unterstützung liege bei 73,50 Euro. Werde auch diese unterschritten, liege ein Support bei 71,75 Euro.Anleger sollten sich von der Schwächephase nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Richtung bei Daimler stimme. Vorstand Ola Källenius habe vor kurzem das Tempo in Sachen Elektromobilität, Software und Digitalisierung deutlich angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: