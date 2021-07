Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Mittwoch werde Daimler die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Anleger würden dabei News zur weiteren Vorgehensweise in Sachen E-Mobility und neue Aussagen bezüglich der Batterie-Versorgung erwarten. Die Aktie indes habe zuletzt deutlich nachgegeben."Bei der Daimler-Aktie liegt eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vorbei. Das Papier testet aktuell ganz massiv die zugrunde liegende Nackenlinie. Diese verläuft bei 69,36 Euro. Allerdings besteht Hoffnung auf das Halten besagter Nackenlinie. So befinden sich sowohl MACD als auch Slow-Stochastik nicht im überkauften Bereich. Der RSI verläuft sogar schon knapp im überverkauften Terrain. Trotzdem: Selbst, wenn nun die Nackenline halten sollte, zur Rückkehr in den alten Aufwärtsmodus bedarf es Notierungen oberhalb der 78 Euro-Hürde. Hier verläuft aktuell die Wolke (Kumo) des Ichimoku-Indikators", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Wichtig: Aus charttechnischer Sicht habe zuletzt die 70-Euro-Marke des Öfteren gehalten. Werde die Marke von 69,36 Euro jedoch unterschritten, so warte auf die Aktie bei 65,73 Euro zumindest noch die wichtige 200-Tage-Linie. (Analyse vom 20.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: