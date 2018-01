ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (18.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie steigt munter weiter - Das Geschäft brummt! AktienanalyseDie Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) macht da weiter, wo sie 2017 aufgehört hat: Sie steigt munter weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Rund 74 Euro koste das Papier aktuell. So teuer sei der DAX-Wert seit zwei Jahren nicht mehr gewesen. Kein Wunder: Das Geschäft brumme. Daimler habe 2017 beim Pkw-Absatz das siebte Rekordjahr in Folge eingefahren. Wie der Konzern mitgeteilt habe, habe die Sparte Mercedes-Benz Cars weltweit 2.424.369 Fahrzeuge verkauft - ein Plus von 8,8 Prozent. Die Hausmarke mit dem Stern habe dabei die Verkäufe um 9,9 Prozent auf 2.289.344 Einheiten gesteigert.Aus den USA hingegen seien zuletzt eher weniger erfreuliche Nachrichten gekommen. Nach vorläufigen Zahlen habe der für die deutschen Hersteller wichtige US-Automarkt erstmals seit der Finanzkrise 2008 einen Absatzrückgang verbucht. 2018 dürfte es nach Einschätzung von Branchenexperten weiter abwärts gehen. Als entscheidend gelte insbesondere die Entwicklung der Zinsen.Auch die hohe Abhängigkeit der deutschen Autobauer vom Markt in China berge Risiken. Bereits im Jahr 2019 sollten Hersteller nach dem Willen der chinesischen Regierung mindestens zehn Prozent Elektroautos verkaufen, ein Jahr später bereits zwölf Prozent. Ansonsten würden empfindliche Strafen drohen. Und als wäre das noch nicht genug, müssten sich Daimler & Co. nun auch noch mit einem etwas stärkeren Euro herumschlagen.Angesichts dessen sollten Anleger momentan lieber vorsichtiger agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2018)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,40 EUR +0,64% (18.01.2018, 12:36)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,26 EUR +0,08% (18.01.2018, 12:50)