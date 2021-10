ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie könnte langfristigen Aufwärtstrend bestätigen - AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) steigt am Freitag um 2,75% auf 80,57 Euro und bricht über die Hochs bei 80,14 Euro aus, die im Juni ausgebildet wurden, so die Experten von XTB.Durch den Anstieg werde der langfristige Aufwärtstrend bestätigt - der Kurs notiere auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember 2015. Damit der Ausbruch nachhaltig sei, müsste die Aktie drei Handelstage über 80,14 Euro schließen. Sollte die Aktie frühzeitig nachgeben, könnte das offene Gap geschlossen werden. Am Ausbruchsniveau bei 77,27 Euro und am lokalen Tief (75,62 Euro) könnten dann neue Angriffe erfolgen. Ein Durchbruch unter 75,62 Euro würde den kurzfristigen Aufwärtstrend umkehren und eine stärkere Korrektur einleiten.Börsenplätze Daimler-Aktie:80,55 EUR +2,66% (08.10.2021, 12:22)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:80,62 EUR +2,52% (08.10.2021, 12:07)