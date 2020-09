Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (11.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler habe in den letzten Tagen mit einigen guten Nachrichten punkten können. Zur Belohnung habe es viel Lob vonseiten der Analysten und steigende Kurse gegeben. Die Aktie fahre weiter mit Lichthupe auf der Überholspur."Der Aktionär" habe bereits berichtet: Die angeschlagene Autobranche könne weiter auf zusätzliche Hilfen vonseiten der Regierung hoffen. Bis zum nächsten Spitzengespräch zwischen Politik und Autobauern im November sollten erste Lösungsvorschläge erarbeitet werden.Aber auch darüber hinaus habe sich der Newsflow sehen lassen können - vor allem bei Daimler. Vorstand Ola Källenius habe die neue S-Klasse enthüllt. Gleichzeitig habe die "Factory 56" ihren Betrieb aufgenommen. "Die Factory 56 ist wirklich beeindruckend. Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. Nach meiner Einschätzung dürfte das Benchmark in der Fahrzeug-Produktion sein", so Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär". Zudem habe der weltgrößte Onlinehändler Amazon 1.800 Elektro-Transporter bestellt. Dazu habe es neue Kooperationen mit CATL, Farasis Energy und NVIDIA gegeben.Die guten Nachrichten hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Daimler-Aktie habe ihren Aufwärtstrend in den letzten Tagen eindrucksvoll fortgesetzt. Nachdem der Abwärtstrend von 2018 bei 42,30 Euro überwunden worden sei, habe das Papier auch den horizontalen Widerstand bei 45,50 Euro geknackt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.