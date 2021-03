Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Daimler-Stammwerk in Stuttgart solle auch im Elektrozeitalter der wichtigste Standort des Konzerns für die Antriebstechnologie sein. Mehr als 400 Millionen Euro nehme der Konzern in die Hand, um in Untertürkheim den "Mercedes-Benz Drive Systems Campus" aufzubauen. Wie bisher bei Verbrennungsmotoren solle das Werk damit künftig auch bei elektrischen Antrieben der Maßstab für das weltweite Produktionsnetz sein, wie Daimler angekündigt habe.Untertürkheim solle nun deutlich mehr Elektro-Aufgaben bekommen als ursprünglich geplant. Unter anderem werde die Produktionskapazität für den sogenannten elektronischen Antriebsstrang verdoppelt.Zudem wolle Daimler künftig selbst Batteriezellen fertigen - wenn auch nur in Kleinserie vor allem für Testflotten. An der Ansicht, dass sich eine eigene Großserienproduktion nicht lohne, halte der Konzern fest.Daimler liege gut im Rennen. Der Aus- beziehungsweise Umbau des Stammwerks in Untertürkheim passe ins Bild. Darüber hinaus habe Daimler zuletzt trotz Corona-Pandemie gute Zahlen geliefert. Der weltweite Auto-Großhandelsabsatz der Stammmarke Mercedes-Benz an die Händler habe im Februar im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 143.195 Autos zugelegt.In der Folge bahne sich die Daimler-Aktie weiter Schritt für Schritt den Weg nach oben. Die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro sei genommen worden. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 75 Euro. Das Kursziel wird auf 80 Euro erhöht, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.