ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (05.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Zollfreiheit dürfte kurzfristig Aufschwung verleihen - AktienanalyseÜber die letzten Monate hinweg galt die deutsche Autobranche als Wertvernichter und drückte durch die drohenden US-Strafzölle sichtlich auf die Stimmung der Anleger. Doch nun könnte sich eine überraschende Entspannung im Handelskonflikt mit den USA ergeben, wodurch die Aktien der deutschen Autokonzerne am Mittwoch im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst am Abend des Mittwochs sei die Nachricht aus der US-Botschaft in Berlin über einen möglichen Kompromiss im Handelsstreit und US-Strafzölle auf europäische Fahrzeuge durchgedrungen. Eine Lösung sehe den kompletten Wegfall der beidseitigen Zölle auf Kraftfahrzeuge vor und würde hierdurch den Handelskonflikt merklich entschärfen. Doch der US-Botschafter aus Berlin habe nur die großen Autobosse zu sich eingeladen, eine Abschaffung der Importzölle auf US-Autoimporte müsste hingegen auf europäischer Ebene entschieden werden. Trotzdem könne dieser Vorstoß einen großen Beitrag zur Entschärfung der Handelsspannungen führen und vielleicht sogar wegweisend sein. Der Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) dürfte dies kurzfristig aber Aufschwung verleihen.Zumindest eine positive Eigenschaft habe der jüngste Rückfall der Daimler-Aktie gehabt, die Kurslücke aus Juli 2016 sei nun endgültig geschlossen worden. Auch zeichne sich seit einigen Tagen ein zarter Doppelboden im Bereich von 54,78 Euro ab, der mit der aktuellen Nachrichtenlage weiter ausgebaut werden könnte. Ein Kursanstieg an das Niveau von 59,01 wäre durchaus vorstellbar, darüber dürfte ein Test der 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 61,72 Euro anstehen.Sollte sich die Nachricht vom Mittwoch nur als Strohfeuer erweisen und die Aktie von Daimler unter die Jahrestiefs von 54,78 Euro zurückfallen, müssten weitere Rücksetzer zunächst auf 52,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Dann aber sollte sogar ein Abverkauf an die Julitiefs aus 2016 bei 50,83 Euro kategorisch nicht ausgeschlossen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:58,0299 EUR +2,93% (05.07.2018, 09:07)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:58,38 EUR +1,97% (05.07.2018, 09:23)