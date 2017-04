WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (12.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Positive Reaktion auf Zahlen dürfte sich abnutzen - Position abbauen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Position in der Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) abzubauen.Die Daimler AG habe heute Morgen ihre Zahlen für das 1. Quartal vorgelegt. Diese seien laut dem Aktienprofi sehr gut ausgefallen - zumindest auf den ersten Blick. Allerdings verweise er darauf, dass von den 4 Mrd. Euro EBIT 96 Mio. auf Buchungseffekte bzw. Immobilienverkäufe zurückzuführen seien. Insofern habe Daimler rein operativ in etwa 3,3 Mrd. Euro verdient. Das sei zwar immer noch etwas mehr als 3,1 Mrd. Euro, die Analysten geschätzt hätten. Allerdings sei der Buchungseffekt natürlich nicht zu unterschätzen, denke der Börsenexperte. Die positive Reaktion der Daimler-Aktie auf die Zahlen dürfte sich im Laufe des Tages abnutzen. Die Daimler-Aktie dürfte eher unter Gewinnmitnahmen leiden. Hinzu komme, dass der Automarkt insgesamt zu schwächeln beginne. Das Wachstum flache sich langsam ab.Insofern rät Markus Horntrich auf dem aktuellen Niveau nicht zum Kauf, sondern eher zum Abbau der Position - man sollte zunächst erst mal abwarten, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2017)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,54 EUR +1,35% (12.04.2017, 11:28)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,52 EUR -1,42% (12.04.2017, 11:43)ISIN Daimler-Aktie:DE0007100000