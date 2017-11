Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (21.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zu halten.Die Welt der Automobil-Konzerne sei nicht erst seit dem Diesel-Skandal in heller Aufregung. Allzu häufig sei zu lesen, dass die Veränderungen in der Automobil-Landschaft in den nächsten zehn Jahren weit dramatischer verlaufen würden als in den letzten 50 Jahren. Gar von der Neuerfindung des Automobils sei die Rede. Unvermeidlich die Begriffe Digitalisierung, Elektrifizierung oder gar disruptive Innovation. Um sich breit aufzustellen und keinen Trend zu verpassen, seien die internationalen Automobil-Konzerne auch diverse Kooperationen (mit Start-ups) bzw. Beteiligungen eingegangen oder würden versuchen, mit Eigengründungen oder Forschung & Entwicklung bei Zukunftsthemen dabei zu sein.Eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Automobilwelt sei zweifelsohne die Elektromobilität. Kein Auto-Konzern, der nicht in Richtung Elektromobilität forsche, Elektroautos bereits anbiete oder den baldigen Verkauf plane. Toyota, Vorreiter beim Hybrid-Antrieb, sei mit dem Mirai zugleich Avantgardist bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Toyota und Daimler hätten vorübergehend Anteile an dem gehypten amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla erworben, die sie mittlerweile allerdings auch wieder veräußert hätten. Dennoch fahre Tesla bei der Elektromobilität vorne weg und sei ein wichtiger - wenn auch nicht profitabler - Wegbereiter der Elektromobilität.Fast monatlich vernehme man neue Projekte, die die Elektromobilität revolutionieren sollten. Seien es chinesische Hersteller wie der möglicherweise längst gescheiterte Möchtegern-Tesla-Konkurrent Faraday Future oder gar innovative Staubsauger-Hersteller wie Dyson(!). Von den Allermeisten allerdings dürfte man nie wieder etwas Beeindruckendes vernehmen.In den letzten Jahren sei bereits ein klarer Trend der Automobil-Konzerne hin zu eigenen Car-Sharing-Anbietern festzustellen gewesen, nicht zuletzt um sich einen Absatzkanal für eigene Fahrzeuge zu sichern. Während Daimler mit car2go unterwegs sei, habe BMW den Anbieter DriveNow gegründet. Über ein Zusammengehen beider Car Sharing-Dienstleister, auch unter Beteiligung von SIXT, gebe es regelmäßig Gerüchte. Der Volkswagen-Konzern habe sein lokal beschränktes Engagement mit Quicar wieder auf bzw. an Greenwheels weiter gegeben, sei aber noch an Greenwheels beteiligt. Die als Absatzkanal deutlich bedeutendere 50%-Beteiligung am niederländischen Fuhrparkmanagement-Unternehmen Leaseplan sei von Volkswagen allerdings im Jahr 2016 wieder verkauft worden.Große Bedeutung für das autonom fahrende Auto hätten Kartendienstleister wie Google und Here, ohne die Roboterautos nicht denkbar wären. Um unabhängig über Kartenmaterial für das "Autonome Fahren" verfügen zu können, hätten die drei deutschen Automobil-Hersteller Daimler, BMW und Audi Ende 2015 zu gleichen Teilen den Karten-Dienstleister Nokia Here für insgesamt EUR 2,8 Mrd. übernommen. Im Jahr 2017 hätten asiatische Investoren 10% der Anteile an Here und der amerikanische Intel-Konzern sogar 15% erworben. Sowohl Google als auch das chinesische Unternehmen Baidu seien auf dem Gebiet des "Autonomen Fahrens" große Rivalen der etablierten Automobil-Hersteller.Die zukünftigen Geschäftsfelder rund um das Auto seien mannigfaltig. Neue Unternehmen insbesondere aus dem Technologie-Bereich würden sich ein immer größeres Stück aus den zukünftigen automobilen Geschäftsfeldern herausschneiden und die etablierten Konzerne weiter fordern. Unter Druck gesetzt würden alle Automobil-Konzerne verschiedene Zukunftstrends ausprobieren, bei Unternehmen einsteigen, mit Konkurrenten kooperieren, Beteiligungen wieder verkaufen oder eigene Projekte später aufgeben, getreu dem Motto "Trial and Error". Stochern im Nebel gehöre zum Geschäft. Allerdings werde die Entwicklung hin zum autonomen Fahren und zum Elektroauto eher einer Evolution denn einer von vielen Seiten ausgerufenen Revolution gleichen, bei der am Ende der Fahrer überflüssig sein werde. Manches Mal wünsche man sich mehr Ruhe, Gelassenheit und Nachdenken in der Autoindustrie anstelle in Hektik und wilden Aktionismus zu verfallen.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Branche weiterhin mit dem Rating "neutral" und stuft die Daimler-Aktie mit dem Votum "halten" ein. (Analyse vom 21.11.2017)Börsenplätze Daimler-Aktie: