ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (12.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Anleger zeigen sich kauffreudig - ChartanalyseNach vorläufigen Zahlen hat der Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) den Gewinn im abgelaufenen Quartal fast verdoppelt, konzernweit liege das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBIT) bei 4,008 Milliarden Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Vorjahr habe das EBIT noch 2,148 Milliarden Euro betragen, womit das Ergebnis deutlich über den Markterwartung liege. Aber auch bei der Profitabilität habe Daimler einen großen Satz nach vorne machen können und gehöre zu den profitabelsten deutschen Autobauern. Die vollständigen Quartalsergebnisse würden am 26. April veröffentlicht.Ein Blick auf den bisherigen Tagesverlauf zeige zunächst einen kleinen Kurssprung zurück über die 200-Tage Durchschnittslinie und damit einen potenziellen Boden im Bereich des EMA 200.Obwohl sich im Bereich der aktuellen Wochentiefs um 65,98 Euro ein Boden abzeichne, sollte dieser mit fortgesetzten Kursgewinnen noch weiter gefestigt werden. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen Kursanstieg bis zum runden Kursniveau von 70,00 Euro merklich an, darüber könnte es sogar an die Jahreshochs um 73,23 Euro weiter aufwärts gehen.Auf der Unterseite seien größere Abgaben erst unterhalb der Marke von 65,58 Euro zu erwarten, in diesem Fall könnten Verkäufer die Aktie von Daimler noch einmal in den Unterstützungsbereich aus September 2016 um rund 60,00 Euro abwärts drücken. Spätestens an dieser Stelle muss das Papier von Daimler wieder zur Oberseite abdrehen, um damit das übergeordnet bullische Chartbild weiter aufrecht erhalten werden kann, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.04.2017)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,33 EUR +1,04% (12.04.2017, 12:17)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,356 EUR -1,49% (12.04.2017, 12:32)