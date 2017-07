ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (06.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimle-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) weiterhin zu kaufen.Der Autobauer habe heute die Absatzzahlen für das 1. Halbjahr 2017 der Sparte Mercedes-Benz Cars (Mercedes-Benz und Smart) präsentiert. Demzufolge seien die Pkw-Verkäufe um 12,4% auf 1,214 Mio. Einheiten erhöht worden. Während Mercedes-Benz mit 1,144 Mio. Autos auf ein Plus von 13,7% gekommen sei, habe die Marke Smart einen Rückgang um 4,9% auf 0,070 Mio. Einheiten hinnehmen müssen.Die starken Absatzzahlen des Konzerns würden vor allem auf China basieren, wo Daimler in H1 ein Verkaufsplus von 34,5% habe erzielen können, so dass rund ein Viertel der Mercedes-Benz-Pkw im Reich der Mitte verkauft worden seien. Im Rennen um den Titel des größten Premiumherstellers dürfte Mercedes-Benz in diesem Jahr erneut vor BMW ins Ziel kommen. In den USA laufende Ermittlungen gegen Daimler wegen möglicher Abgasmanipulationen könnten zu erheblichen Kosten im dreistelligen Millionen-Bereich oder gar im Milliarden-Bereich führen. Bereits 2016 habe das US-Justizministerium Daimler aufgefordert, eine interne Untersuchung des Zertifizierungsprozesses in Bezug auf Abgasemissionen in den USA durchzuführen.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Daimler-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 78,00 auf EUR 70,00 gesenkt. (Analyse vom 06.07.2017)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:63,23 EUR -0,80% (06.07.2017, 15:13)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:63,326 EUR -0,47% (06.07.2017, 15:28)