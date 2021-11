Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem zuletzt die DZ BANK und die Deutsche Bank den Autotitel zum Kauf empfohlen hätten, lege am Donnerstag Berenberg nach. Die Daimler-Aktie schicke sich an, die psychologisch wichtige Marke von 90 Euro zu knacken.Vor wenigen Tagen habe Analyst Michael Punzet von der DZ BANK die Daimler-Aktie in die Auswahlliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Wenige Tage später habe die Deutsche Bank nachgelegt. Analyst Tim Rokossa sehe für den DAX-Titel Potenzial bis 95 Euro.Am Donnerstag starte Berenberg die Coverage für die Daimler-Aktie. Die Profitabilität des Autobauers habe ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, habe Analyst Adrian Yanoshik in einer Studie geschrieben. Die Abspaltung der Nutzfahrzeugsparte treibe die Neubewertung weiter voran. Sein Kursziel laute 115 Euro.Nimmt die Daimler-Aktie in den nächsten Tagen die 90-Euro-Marke, ist der Weg bis 95 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: