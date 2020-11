Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 27.10.2020 63,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 27.10.2020 39,00 Verkaufen DZ BANK Michael Punzet 26.10.2020 - Neutral UBS Patrick Hummel 23.10.2020 60,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 26.10.2020 64,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 23.10.2020 70,00 Outperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 23.10.2020 52,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 23.10.2020 47,00 Halten Nord LB Frank Schwope 23.10.2020 60,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 23.10.2020 63,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 23.10.2020

Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

46,195 EUR +0,76% (03.11.2020, 08:01)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,82 EUR +3,20% (02.11.2020)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.11.2020/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 23.10.2020 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Oktober zu entnehmen ist, traue sich der Autobauer für dieses Jahr - mit einem starken dritten Quartal im Rücken - nun wieder etwas mehr zu als bisher. Am Ende werde man zwar bei Absatz und Umsatz weiter unter dem Niveau des Vorjahres landen, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen werde nun aber in der gleichen Größenordnung ausfallen. 2019 habe Daimler hier 4,3 Milliarden Euro erzielt. Bisher sei Daimler davon ausgegangen, aufgrund der massiven Folgen der Coronakrise überall unter dem 2019er Wert zu bleiben.Nachdem die Krise Daimler im zweiten Quartal noch tief in die roten Zahlen gestürzt habe, habe der Konzern im dritten Quartal nach eigenen Angaben von einer unerwartet schnellen Markterholung und zudem von seinen strikten Maßnahmen für mehr Effizienz und Kostendisziplin profitiert. Mit 40,3 Milliarden Euro habe der Umsatz im dritten Quartal um 7% unter dem des Vorjahresquartals gelegen. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von 2,05 Milliarden Euro entfallen - 19% mehr als im Vorjahreszeitraum. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern in Höhe von knapp 3,1 Milliarden Euro habe Daimler schon vor einer Woche mitgeteilt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Arndt Ellinghorst, in einer Analyse vom 23.10.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat Daimler auf "outperform" mit einem Kursziel von 70,00 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht sei gewesen, dass die Stuttgarter in diesem von dramatischen Absatz- und Produktionseinbußen geprägten Jahr immer noch einen Free Cashflow von 4 bis 5 Milliarden Euro erwirtschaften dürften, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Michael Punzet hat das "verkaufen"-Votum am 26.10.2020 bestätigt. Das Kursziel wurde von 32,00 auf 39,00 Euro angehoben. Die Stuttgarter hätten von einer Erholung der Nachfrage profitiert und die mittelfristigen Ziele für die Profitabilität schienen erreichbar, so Punzet. Angesichts der aktuellen Corona-Lage sehe er sich aber in seinem Verkaufsvotum bestätigt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie: