Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

79,32 EUR -0,97% (08.06.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

78,99 EUR -1,44% (08.06.2021, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.CEO Ola Källenius zeige sich nach dem verheißungsvollen Jahresstart optimistisch bis mindestens ins kommende Jahr. "Ich denke, 2022 könnte sogar noch stärker werden als 2021, aber Voraussagen sind immer schwierig", habe der Manager dem Branchenmagazin "Automotive News Europe" (Dienstag/online) gesagt. Während es viele unbekannte externe Faktoren gebe, werde die Fahrzeugnachfrage wahrscheinlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres steigen. Dieser Trend dürfte sich ins kommende Jahr hinein fortsetzen. Källenius habe auf den erhofften Schwung für den Stuttgarter Autobauer durch neue Pkw-Modelle verwiesen.Daimler habe für die Pkw- und Van-Sparte Mercedes-Benz bereits nach dem starken ersten Quartal die Margenprognose für 2021 angehoben und rechne hier nun mit 10 bis 12% operativer Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern. Die deutschen Autobauer würden derzeit u.a. von den in der Corona-Krise angestrengten Kostensenkungen, aber auch von einem sehr guten Preisumfeld dank steigender Nachfrage profitieren - v.a. auch in ihrem wichtigsten Einzelmarkt China.Die Daimler-Aktie habe in den vergangenen Monaten eine extrem starke Rally hingelegt. Sie hahbe sich seit dem Korrekturtief im Frühjahr vergangenen Jahres mittlerweile vervielfachen können. Bei 80,41 Euro sei zuletzt ein neues Mehrjahreshoch markiert worden. Mittlerweile seien aber bereits viele gute Nachrichten im Kurs eingepreist. Die Daimler-Aktie sei eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: