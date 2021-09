Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Im Rahmen von Vorwürfen der ehemaligen Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung der DWS Desiree Fixler, stehe die Fondsgesellschaft unter Verdacht, Greenwashing (überhöhte Angaben über ESG Maßnahmen u.a. im Geschäftsbericht) zu betreiben. In diesem Zusammenhang sei auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und Aufsichtsratsvorsitzender der DWS Karl von Rohr unter Verdacht geraten, welcher laut Aussage von Frau Fixler über die Greenwashing-Vorwürfe informiert worden sei, es jedoch nicht zu einer ausführlichen Prüfung gekommen sei.Dem gegenüber stehe die offizielle Aussage der DWS, welche besage, dass es zu einer externen Prüfung durch PwC gekommen sei und dass es laut dessen Bericht kein Fehlverhalten gegeben habe und dass die Vorwürfe inkl. der des Greenwashings unbegründet seien. In diesem Zusammenhang seien nun Untersuchungen in den USA (durch die SEC und das Justizministerium) und in Deutschland (durch die BaFin) eingeleitet worden.Die Aktie habe bei Bekanntgabe der Untersuchung deutlich reagiert und sei am 26.08. und 27.08. um insgesamt 14,5% auf 35,68 Euro (Schlusskurs 27.08.) gesunken. Zum jetzigen Zeitpunkt orientiere sich der Analyst am Ergebnis des Berichts von PwC, nehme jedoch aufgrund der Untersuchungen (im Rahmen der Untersuchungen könnte es trotzdem zu regulatorischen Beanstandungen kommen (Morningstar-Bericht aus 2020 beanstande teilweise sehr großzügige Auslegungen von ESG bei DWS; weitere unbekannte Vorwürfe von Frau Fixler seien laut Medienberichten vom Bericht von PwC nicht abgedeckt worden)) einen Risikoabschlag von 10% vor. Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (Risikoabschlag) habe der Analyst ein Kursziel von 39,00 (alt: 43,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (2,14 Euro je Aktie) ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: