Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,48 EUR -1,08% (18.01.2022, 09:58)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,40 EUR -0,26% (18.01.2022, 09:42)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (18.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.In turbulenten Zeiten würden Anleger oft Schutz bei Dividendenwerten suchen. Das könnte ein Grund für die Rally bei der DWS Group sein. Und natürlich überraschend positive Zahlen von letzter Woche. Der Chart habe mehrere Signale geliefert und fundamental sehe es auch gut aus. Sorgen um eine mögliche Strafe im Greenwashing-Skandal würden verblasen.Die vorläufigen Zahlen der DWS Group zum vierten Quartal hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das zeige nicht nur, dass das Management bei der Strategieumsetzung vieles richtig gemacht habe, sondern auch die Bedeutung der laufenden Untersuchungen zu Manipulationsvorwürfen bezüglich der Angaben von Nachhaltigkeits-Kennziffern. Scheinbar spiele das für Investoren und Anleger keine große Rolle.Natürlich wäre eine Geldstrafe schmerzhaft und dann könnte die Reputation doch Schaden nehmen. Allerdings dürfte es dann generell Änderungen in der Branche geben, die alle Vermögensverwalter treffen würden. Die DWS sei mit rund zwei Milliarden Euro verfügbaren Mitteln finanziell gut ausgestattet. Komme es nicht zu einer Geldstrafe, könne dieses Kapital für Übernahmen oder zusätzliche Ausschüttungen verwendet werden.Die kanadische Bank RBC sei von der Aktie weiter überzeugt und habe das Kursziel für die DWS in einem Branchenausblick auf 2022 von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die gute Dynamik bei der Entwicklung der Ergebnisse europäischer Fondsgesellschaften dürfte sich fortsetzen, so Analyst Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Im vergangenen Jahr seien die verwalteten Mittel und die Profitabilität auf Rekordniveaus gestiegen.Das Momentum spreche derzeit klar für die Papiere. Auch die Bewertung für 2022 sei mit einem erwarteten KGV von 11 günstig. Die Peers sollten im Schnitt bei 13 liegen.Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)Mit Material von dpa-AFX