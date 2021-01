Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.400 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (20.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Aktie des Vermögensverwalters DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) zuzugreifen.Die DWS Group gehöre noch immer mehrheitlich der Deutschen Bank. So sei es also Tradition, dass der Vermögensverwalter am selben Tag wie der Mutterkonzern seine Zahlen veröffentliche. Am 4. Februar sei es soweit, die Bilanz für 2020 werde präsentiert. Für die DWS Group sei es ein bewegtes Jahr gewesen, der Konzern könnte erstmals wichtige Ziele erreicht haben.Durch die erste Welle im Frühjahr 2020 sei es zu größeren Kapitalmarktturbulenzen gekommen, Anleger hätten ihre Gelder abgezogen. Somit dürfte die DWS beim verwalteten Vermögen Ende 2020 mit 775 Milliarden Euro nicht wesentlich über dem Wert von 2019 liegen (767 Milliarden). Damit würden zumindest die Analysten von Bloomberg Intelligence rechnen. Nettozuflüsse könnte es in Höhe von 21 Milliarden Euro gegeben haben, vor allem aus dem Bereich ESG- und ETF-Produkte.Damit könne das untere Ende der Zielvorgabe von drei bis fünf Prozent beim jährlichen Wachstum der Nettomittelzuflüsse gerade noch erreicht worden sein. Das Management der DWS Group habe hingegen mehrfach versichert, dass man die Kosten steuern wolle, wenn man schon Marktbedingungen nicht beeinflussen könne. Nach den Bloomberg-Analysten sollte 2020 erstmals eine Kosten-Ertrags-Quote von unter 65 Prozent erreicht worden sein. Das sei erklärtes Ziel des Konzerns. Damit wären die Kosten um elf Prozent im Jahresvergleich gefallen.CEO Asoka Wöhrmann wolle vermehrt in Asien Wachstumsmöglichkeiten nutzen. Dazu dürfen Anleger sich mehr News bei der Bekanntgabe der Zahlen erwarten. Zudem könnte es neue ESG-Produkte geben. Diese hätten bereits ein Drittel der Nettomittelzuflüsse in den ersten neun Monaten 2020 ausgemacht.Anleger greifen zu und sichern sich zudem eine satte Dividende, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link