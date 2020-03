Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (23.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Corona-Panik an den Märkten habe der DWS-Aktie innerhalb weniger Wochen einen Kurseinbruch um fast 60 Prozent eingebrockt. Auf dem aktuellen Niveau würden die ersten Analysten allerdings wieder Einstiegskurse sehen. Sollten Anleger die Papiere des Vermögensverwalters jetzt wieder einsammeln?Nach Einschätzung von Jefferies-Analyst Tom Mills seien die europäischen Vermögensverwalter in der aktuellen Lage kein sicherer Hafen. Seine Ergebniserwartungen (EPS) für den Sektor habe er wegen der der Aktienmarktverwerfungen im Schnitt um 22 Prozent gekappt, habe er in einer aktuellen Studie geschrieben.Allerdings scheine der Markt für einige - wie etwa DWS - bereits einen schlimmeren Ausgang eingepreist zu haben als bisher eingetreten sei. Er sei zudem zuversichtlich hinsichtlich des Kostenmanagements der Deutschen Bank-Tochter.Nach den überdurchschnittlich hohen Abschlägen der vergangenen Wochen sehe er bei der DWS-Aktie nun Einstiegskurse und habe sie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Zwar sinke der faire Wert gleichzeitig von 36 auf 28 Euro. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspreche aber auch das neue Kursziel noch fast 55 Prozent Aufwärtspotenzial.Auch "Der Aktionär" bleibt bei der DWS-Aktie grundsätzlich positiv eingestellt, die Empfehlung wurde im Zuge des Corona-Crashs allerdings ausgestoppt. Vor dem Wiedereinstieg sollten Anleger zunächst eine Stabilisierung abwarten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link