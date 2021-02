Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.400 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (15.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) unter die Lupe.Exchange-Traded-Funds würden seit Jahren immer beliebter. Der Markt, der am schnellsten wachse, seien immer noch die USA. Aber gerade die Corona-Pandemie habe Deutschland und Europa einen großen Schub verliehen. Das helfe dem größten deutschen Vermögensverwalter, der DWS Group, weiter an Fahrt aufzunehmen.Zum Jahresbeginn habe der europäische Markt für ETFs die Schwelle von einer Billion Euro überschritten. Das habe der Datenanbieter Refinitiv für das Handelsblatt errechnet. 2020 sei das Volumen um 91 Milliarden Euro gestiegen, alleine 58 Milliarden Euro der Zuflüsse seien Aktienfonds zuzuschreiben. Experten würden davon ausgehen, dass das Wachstum jetzt erst richtig losgehe.Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock erwarte, dass sich das bei den hauseigenen iShare-Produkten angelegte Kapital in den kommenden fünf Jahren verdopple. Dabei gebe es erst seit rund 20 Jahren entsprechende Anlagefonds auf dem Kontinent. Doch der Börsenboom locke auch immer mehr Sparer in die kostengünstigen ETFs, denn auf dem Sparbuch gebe es schon lange keine Zinsen mehr.Markus Jordan vom Portal Extraetf rechne bis 2025 mit einem Anstieg der ETF-Sparpläne von 2,8 auf 9,1 Millionen. Die jährlichen Beiträge würden dann von 3,6 auf 15,7 Milliarden Euro steigen. Davon sollte verstärkt auch der deutsche Platzhirsch, die DWS Group, profitieren. Nach starken Zahlen Anfang des Monats sei der Kurs ausgebrochen und gebe weiter Gas.Die Aktie der DWS steige seit den positiven Zahlen Anfang des Monats wieder kräftig und sollte zukünftig von positiven News zur Konjunktur profitieren. Mittlerweile sei das verwaltete Vermögen ebenfalls wieder angestiegen und der Konzern schlage für 2020 eine Dividende von 1,81 Euro vor. Das entspreche derzeit fast fünf Prozent Rendite.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link