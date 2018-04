Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,165 EUR +0,02% (18.04.2018, 12:18)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (18.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktie: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseNoch vor wenigen Tagen steckte das Wertpapier der kürzlich an die Börse gebrachten Deutsche Bank Tochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) in einem kurzfristigen Abwärtstrend - doch kaum wurde eine erste Kaufempfehlung ausgesprochen, schon drehte der Kursverlauf wieder zur Oberseite ab und bietet wieder Raum für Kursfantasie, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Technisch habe es für die Aktie nach dem Börsendebüt Ende März und einem darauf folgenden Verlaufshoch bei 33,08 Euro zunächst ganz gut ausgesehen, nur wenig später habe sich aber ein mehrtägiger Abwärtstrend eingestellt und das Papier auf 29,54 Euro abwärts gedrückt. Erst an dieser Stelle habe das Papier im weiteren Verlauf eine kleine Trendwende vollziehen können und sei zunächst an die 200-Stunden-Durchschnittslinie um 31,30 Euro angestiegen. Darunter verweile die Aktie von DWS nun seit einigen Tagen und bereite sich offenbar auf einen Ausbruch darüber vor. Mithilfe der Kaufempfehlung vom Bankhaus Lampe könnte dies sogar recht bald gelingen und macht Long-Positionen durchaus attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:31,18 EUR +0,06% (18.04.2018, 12:08)