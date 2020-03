Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (05.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen habe bereits am 5. Februar den Geschäftsbericht 2019 vorgelegt und mit einer deutlichen Ausweitung von Geschäftsvolumen, FFO und Nettogewinn für sehr positive Schlagzeilen sorgen können. Die Assets under Management seien um rund 35% von 5,6 Mrd. Euro auf 7,6 Mrd. Euro gestiegen. Der FFO habe sich sogar um 40% von 68 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro erhöht. Beim Nettogewinn nach Minderheiten sei ein sehr steiler Gewinnanstieg von fast 70% von 47,7 Mio. Euro in 2018 auf 80,9 Mio. Euro in 2019 zu verzeichnen gewesen.Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass die Gesellschaft auch in 2020 und den folgenden Jahren mit dem zwei Säulen Geschäftsmodell (Eigenbestand und Drittgeschäft) stark und profitabel wachsen werde. Die gemeinsame Asset und Property Management Plattform betreue die eigenen Investments genauso wie die Fonds für institutionelle Anleger und andere Individualmandate und sorge so für eine hohe Auslastung der Plattform sowie eine sehr gute Marktdurchdringung. 2019 sei ein wichtiges Jahr gewesen, weil die Integration des bereits bestehenden Drittgeschäfts in die GEG gelungen sei und ab 2020 erhebliche Synergien gehoben werden könnten.Die Analysten von SRC Research hätten das Commercial Portfolio, also den Eigenbestand, im Rahmen eines Sum of the Parts-Ansatzes mit dem EPRA Net Disposal Value angesetzt, der bereits für einen Wert von etwas über 15,00 Euro je Aktie stehe. Das Institutional Business würden sie mit einem DCF Modell oder alternativ mit einem EBITDA Multiple Ansatz bewerten. Es würden sich Fair Values von etwa 8,00 Euro bis 9,50 Euro je Aktie für den Geschäftsbereich Institutional Business ergeben. Somit liege der Faire Werte der DIC Asset Aktie nach der Einschätzung der Analysten von SRC Research zwischen 23 und 25 Euro.