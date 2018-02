Vor allem für Europa sei die Vereinbarung ein wichtiges Signal. "Das Zeitfenster, um wichtige Reformvorhaben in Gang zu bringen, ist klein. Mit dieser Vereinbarung würde der unerträgliche Konkurrenzkampf bei den Löhnen zwischen den europäischen Mitgliedsländern endlich beendet."



Kritisch bewerten die Gewerkschaften allerdings, dass die prekäre Beschäftigung nicht bekämpft, sondern ausgeweitet werde. "Wer Midijobs ausweitet, setzt klare Fehlanreize für den Arbeitsmarkt", warnte Hoffmann.



Die sachgrundlose Befristung sei zwar nicht, wie von den Gewerkschaften gefordert, abgeschafft worden, sagte Hoffmann, "aber das Ergebnis ist eine wichtige strukturelle Verbesserung - und eine, die gegen den erbitterten Widerstand der Union durchgesetzt wurde."



Auf pures Unverständnis stoße auch das Festhalten an der Schwarzen Null. "Wir werden nicht zusehen, dass die angekündigten Investitionen geschoben oder nicht umgesetzt werden", sagte Hoffmann. (07.02.2018/ac/a/m)







