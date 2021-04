Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (20.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenherstellers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe."Anpassung der Prognose 2021", laute die Überschrift über der aktuellen Meldung von DEUTZ. Doch anders als im ersten Moment gedacht, verberge sich hinter dieser Zeile keine Gewinnwarnung, sondern eine saubere Erhöhung der Planvorgaben. Der Motorenbauer blicke nach einem erfolgreichen Jahresstart optimistischer nach vorne.Der Umsatz dürfte 2021 auf 1,5 bis 1,6 Mrd. Euro steigen, heiße es aus der Konzernzentrale. Grund hierfür sei die besser als erwartete Nachfrage in allen wesentlichen Anwendungsbereichen. Zuvor habe DEUTZ mindestens 1,4 Mrd. Euro angestrebt. Für die EBIT-Rendite (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) vor Sondereffekten rechne DEUTZ nun mit ein bis zwei Prozent (vorher: mindestens ausgeglichen).In Q1 sei der Auftragseingang vorläufigen Zahlen zufolge von 356,7 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 464,8 Mio. Euro kräftig nach oben geklettert. Der Umsatz habe leicht auf 343,4 Mio. Euro zugelegt. Das EBIT vor Sondereffekten sei mit 800.000 Euro ins Plus gedreht. Im Vorjahr habe es hier noch ein Minus von knapp zwölf Millionen Euro gegeben. Die EBIT-Rendite habe bei plus 0,2 nach minus 3,5 Prozent gelegen. Das vollständige Zahlenwerk solle wie geplant am 6. Mai präsentiert werden.Die DEUTZ-Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Das nächste Ziel laute 7,50 Euro. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sähen die Papiere sogar erst bei zwölf Euro fair bewertet. Und vielleicht kann die IR-Abteilung von DEUTZ in Zukunft die Überschriften - wenn es passt - gleich freundlicher gestalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link