Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,942 EUR +0,61% (26.01.2017, 10:58)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (26.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktie: Befreiungsschlag vollzogen! ChartanalyseAnfang 2009 notierte das Wertpapier der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) noch im Bereich von 1,55 Euro, nachdem die Kursnotierungen einige Jahre zuvor noch bei rund 12,00 Euro gestanden haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe sich anschließend eine deutliche Erholungsbewegung bis auf das Kursniveau von grob 7,30 Euro eingestellt, allerdings habe sich im weiteren Verlauf herausgestellt, dass die Aktie eine sehr breite Seitwärtsphase zwischen 2,89 und 7,97 Euro eingeschlagen habe. Nach einem finalen Rücksetzer auf ein Niveau von 2,61 Euro Anfang 2016 hätten Käufer wieder aufgedreht und eine untergeordneter Erholungsbewegung etabliert. Diese habe bis Ende des letzten Jahres an die markante Widerstandsmarke von 5,70 Euro herangereicht, die im ersten Anlauf aber nicht gleich habe geknackt werden können. Allerdings habe die DEUTZ-Aktie vergangene Handelswoche bereits wieder Fahrt aufgenommen und habe im heutigen Handel endlich einen Befreiungsschlag darüber vollziehen können. Dieser Umstand eröffne nun weitere Long-Chancen auf kurz- bis mittelfristiger Basis.Anleger, die gerne an einem weiteren Kursaufschwung bei der DEUTZ-Aktie partizipieren möchten, müssten zunächst eine Engelsgeduld mitbringen. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 5,70 Euro habe nun weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von grob 6,50 Euro freigesetzt. Nach einem kleineren Pullback dürfte das Wertpapier später einem sogar in den Bereich der Hochs aus 2014 bei 7,97 Euro weiter vordringen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2017)Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:5,923 EUR +0,39% (26.01.2017, 10:47)