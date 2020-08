Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

4,78 EUR +5,29% (19.08.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

4,85 EUR +0,83% (20.08.2020, 08:50)



ISIN DEMIRE-Aktie:

DE000A0XFSF0



WKN DEMIRE-Aktie:

A0XFSF



Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

DMRE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

MREOF



Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.



Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. (20.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF).Das Unternehmen habe am 19.08.2020 den Bericht für das erste Halbjahr veröffentlicht. Die Mieteinnahmen seien von über 38 Mio. Euro auf 44 Mio. Euro um 15% im Vergleich zur Vorjahresperiode gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe mit rund 22 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 55 Mio. Euro gelegen, was größtenteils auf das Bewertungsergebnis von 29 Mio. Euro aus dem Vorjahr zurückzuführen sei. Das Finanzergebnis habe sich vor allem aufgrund der Refinanzierungen in 2019 deutlich von über -14 Mio. Euro auf rund -10 Mio. Euro verbessert. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 8,3 Mio. Euro gelegen. Der cash-getrieben FFO habe um rund 6% zugelegt, von 15,9 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro.Auch wenn das Ergebnis unter Berücksichtigung der Umstände und Auswirkungen der Corona Pandemie zufriedenstellend gewesen sei, hätten die Zahlen und die Entwicklungen leicht unter der Analystenerwartung gelegen. Die Analysten würden im Jahresverlauf von weiteren Zukäufen ausgehen, hätten diese und einen entsprechenden Ergebnisbeitrag jedoch schon früher erwartet. Das Unternehmen habe außerdem einige nicht-strategische Objekte verkauft, welche nun ebenfalls nichtmehr zum Ergebnis beitragen würden. Somit hätten sich die Analysten entschieden, ihre Prognose für das Gesamtjahr leicht zu reduzieren und würden nunmehr von Mieteinnahmen in Höhe von 87,3 Mio. Euro statt bisher 89,2 Mio. Euro ausgehen sowie von einem FFO von 37,6 Mio. Euro anstelle von 40,1 Mio. Euro.Das Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass auf den Vorschlag des Mehrheitsaktionärs hin auf der Hauptversammlung am 22. September eine erstmalige Dividendenausschüttung beschlossen werden solle. Auch wenn die Analysten prinzipiell eine Dividende zu einem früheren Zeitpunkt als von ihnen erwartet (2021) begrüßen würden, würden sie die vorgesehenen 54 Cent je Aktie (2019 FFO je Aktie: 32 Cent) als zu hoch bewerten, da dies die Liquidität deutlich reduzieren werde und sie diese lieber für den Ausbau des Portfolios auf die 2 Mrd. Euro Marke gesehen hätten.Nachdem die Analysten ihre Prognose für 2020 reduziert hätten, was sich auch auf die Folgejahre auswirke, würden sie ebenfalls ihr Kursziel von 5,70 Euro auf 5,50 Euro zurücknehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEMIRE-Aktie: