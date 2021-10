Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (08.10.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) herab, erhöhen aber ihr Kursziel.Das Unternehmen habe in den vergangenen Tagen über drei Zukäufe mit einem Gesamtvolumen von nahezu 13 Mio. Euro berichten können. Hier habe zum einen der Erwerb eines Fachmarktzentrums in Hof in Bayern bekanntgegeben werden können, welcher außerdem noch ein unbebautes Grundstück im Kaufpreis beinhalte und somit noch weiteres Potenzial für die Zukunft biete. Außerdem habe noch der Zukauf eines Fachmarktzentrums in Melsungen bei Kassel in Hessen und eines Objekts in Barsinghausen veröffentlicht werden können. Somit habe DEFAMA mit einem Investitionsvolumen von über 24 Mio. Euro seit Jahresbeginn bereits jetzt die Erwartung der Analysten von SRC Research für das Gesamtjahr übertroffen. Zudem habe das Unternehmen auch über zahlreiche Vermietungserfolge sowohl hinsichtlich neuer Mietverträge als auch Vertragsverlängerungen berichten können, welche die Erträge der Gesellschaft ebenfalls weiter steigern würden.Das Portfolio belaufe sich inklusive der neuen Objekte und Vermietungserfolge nunmehr auf 46 Standorte mit einer Jahresnettokaltmiete von rund 16 Mio. Euro und einem annualisierten FFO von über 8,2 Mio. Euro. Aufgrund des schneller als erwarteten Wachstums sehen würden die Analysten von SRC Research ihre Schätzung für das Jahr 2022 bereits jetzt als sehr sicher sehen und hier bei weiteren Transaktionen im laufenden Jahr bzw. sehr früh im Jahr 2022 noch Potenzial für eine Erhöhung sehen. Sie würden aufgrund der sehr erfreulichen Nachrichten und ihrer gefestigten Erwartungen ihr Kursziel von 25 Euro auf nunmehr 27 Euro erhöhen.