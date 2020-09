Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,00 EUR 0,00% (11.09.2020, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,20 EUR 0,00% (10.09.2020, 22:26)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (11.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Metzler Capital Markets:Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Nach Angaben von DEFAMA werde das derzeit im Umbau befindliche Silberberg Center in Radeberg dauerhaft im eigenen Immobilienportfolio verbleiben. DEFAMA sollte mit dieser finalen Entscheidung den zukünftigen jährlichen FFO des Centers i.H.v. 800.000 EUR nun langfristig vereinnahmen können. Zudem würden dem Unternehmen im Rahmen der noch abzuschließenden langfristigen Finanzierung für das Objekt voraussichtlich liquide Mittel von ca. 3 Mio. EUR zufließen. DEFAMA lägen hierfür bereits konkrete Kreditangebote mit jeweils deutlich über der Baufinanzierung liegenden Kreditsummen vor.Der Liquiditätsbestand sollte sich nach Abschluss der Finanzierung nach Ansicht des Experten auf ca. 7,5 Mio. EUR erhöhen. Hiermit könnten auf Basis seiner Berechnungen neue Objekte im Gesamtwert von ca. 37,5 Mio. EUR zugekauft werden. DEFAMA kalkuliere, dass nun durch weitere Objektakquisitionen der annualisierte FFO von derzeit 1,52 EUR je Aktie auf über 2,00 EUR gesteigert werden könne, ohne eine zusätzliche Kapitalerhöhung durchführen zu müssen.Der Experte bewerte die von DEFAMA getroffene Entscheidung als positiv. Eine Verwässerung der Anteilseigner werde vermieden, während weitere Akquisitionen kurz- bis mittelfristig eine hohe FFO- und Umsatzwachstumsdynamik gewährleisten sollten.Stephan Bonhage, Aktienexperte von Metzler Capital Market, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEFAMA-Aktie. (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link