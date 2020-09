Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,00 EUR 0,00% (11.09.2020, 10:00)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (11.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe gestern angekündigt, dass es sein Trophy-Asset Silberberg Center in Radeberg nach Abschluss der laufenden Umbaumaßnahmen nicht verkaufen werde. Trotz einiger guter Angebote für das Objekt, die zu einem einmaligen Gewinn im oberen einstelligen Millionenbereich geführt hätten, werde das Management dieses Asset mit einem FFO-Beitrag von EUR 800.000 p.a. im Jahr 2021 innerhalb seines wachsenden Portfolios behalten. Der genannte Gewinn würde einen geschätzten Multiplikator von ca. 18 auf die zu erwartenden Mieteinnahmen und einen möglichen Erlös von EUR ca. 23 Mio. aus den Angeboten erfordern, das über der früheren Warburg Research-Schätzung eines Multiplikators von 16 und einem Gewinn von EUR ca. 6 Mio. (Erlös EUR ca. 21 Mio.) liegen würde, den Pläsier bis August in seiner Prognose berücksichtigt habe.Anstatt dieses Asset zu verkaufen, werde DEFAMA dieses Asset nach der erwarteten Fertigstellung im November nun langfristig refinanzieren. Das Unternehmen rechne mit einer zusätzlichen Liquidität von mehr als EUR 3 Mio. (nach Baukosten), der das Wachstum von DEFAMA weiter unterstützen werde. Mit der vorhandenen Liquidität und der erwarteten Liquidität aus der Refinanzierung sollte DEFAMA in der Lage sein, sein annualisiertes FFOPS von derzeit EUR 1,52 auf über EUR 2 zu steigern. Dies würde der Prognose des Analysten entsprechen, da er ein FFOPS von EUR 1,92 im Jahr 2022 schätze.Angesichts dessen sollte der Bedarf für eine mögliche Kapitalerhöhung innerhalb der nächsten 18 Monate angesichts des bestehenden Portfoliowachstums, das von der Profitabilität der Akquisitionen und nicht vom Volumenwachstum bestimmt werde, gering sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link