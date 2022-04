Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (25.04.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) zu kaufen.Das Unternehmen habe am Freitagnachmittag den Kauf von fünf Objekten im Bundesland Rheinland-Pfalz vermeldet. DEFAMA habe somit wie von den Analysten erwartet sehr zeitnah nach der Kapitalerhöhung einen Teil der Erlöse investieren und damit bereits einen sehr großen Teil der Verwässerungseffekte der Kapitalerhöhung gutmachen können. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf 15 Mio. Euro, was bei einer Nettomiete von 1,3 Mio. Euro einer attraktiven Rendite von nahezu 9% entspreche. Die fünf erworbenen Objekte lägen in den Orten Hachenburg, Heilgenroth und Lahnstein und seien zu 80% an Filialisten wie z.B. DM, JYSK und KiK vermietet. Das Closing der Transaktion werde zum Jahresende 2022 erwartet.Mit der Transaktion habe das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung der Langfristplanung "DEFAMA 2025" gemacht und die Annahme unterstrichen, dass diese Ziele bereits wesentlich früher erreicht werden sollten. Für das laufende Jahr habe das Unternehmen bereits jetzt sein typisches jährliches Ankaufsvolumen von rund 15 Mio. Euro bis 20 Mio. Euro überschritten und die Analysten würden davon ausgehen, dass im laufende Jahr noch weitere Transaktionen hinzukommen würden. Sie hätten deshalb ihre Erwartungen hinsichtlich des Ankaufsvolumens nochmals erhöht.Das Unternehmen habe wie erwartet sehr bald nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung über weitere signifikante Zukäufe berichten und somit der Verwässerung der Kapitalerhöhung bereits deutlich entgegenwirken können. Die Analysten würden auch von weiteren Erfolgsmeldungen in den kommenden Wochen ausgehen, welche die Zahlen nochmals weiter vorantreiben würden. Aufgrund des sehr erfreulichen Geschäftsverlauf in 2022 und dem weiterhin sehr positiven Ausblick würden sie ihr Kursziel von 31,00 Euro auf 32,00 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: