Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein integriertes Entertainment-Content-Unternehmen und führender Anbieter von Live-Entertainment in Europa. Mit Konzerngesellschaften in der D-A-CH-Region und Großbritannien führt die DEAG aktuell rund 2.000 Events pro Jahr in den Bereichen Rock/Pop, Festivals, Klassik, Schlager- & Volksmusik sowie im wachstumsstarken Segment Family Entertainment durch und setzt dabei deutlich über 3,5 Mio. Tickets um. Als integriertes Entertainment-Content-Unternehmen deckt die DEAG im Rahmen ihres 360-Grad-Ansatzes die Wertschöpfungskette im Bereich Live-Entertainment umfassend ab. (06.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK).1978 habe Peter Schwenkow die DEAG gegründet. 2018 feiere das Unternehmen seinen 40. Geburtstag. Nicht alle Jahre seien von Erfolg gekrönt gewesen. In den vergangenen Jahren hätten die Berliner einen Wandel vollziehen müssen. "Als klassischer Konzertveranstalter kann man kein gutes Geld mehr verdienen. Der Wettbewerb ist hart und das Geschäft ist margenschwach. Wir haben uns inzwischen vom reinen Konzertveranstalter zum Entertainment-Dienstleister gewandelt", habe der CEO den Experten im Hintergrundgespräch gesagt.Nicht alle Ideen zur Diversifizierung des Geschäfts seien glücklich gewesen. Der Ausflug ins Segment Festivals sei sogar sehr teuer gewesen und habe für schmerzhafte Verluste gesorgt. Die Verlustbringer habe Schwenkow allerdings längst eliminiert. "Alle Bereiche und alle Produkte werden in diesem Jahr profitabel sein." Sehr gut würden zum Beispiel die eigenen DEAG-Produkte respektive eigenen Shows funktionieren, an denen die Berliner kräftig Geld verdienen würden. Beispielsweise "Disney on Ice". Highlight bei den Shows sei der Winterspaziergang "Christmas Garden Berlin", der 2016 sage und schreibe 120.000 Besucher angelockt habe.Auch in anderen Städten funktioniere dieses Konzept sehr gut und solle daher ausgebaut werden. Entstanden sei die Idee in England bei der DEAG-Tochter Raymond Gubbay, welche kumuliert über die letzten Jahre bereits mehr als eine 1 Million Besucher seit dem Start in Kew Gardens London angelockt habe. "Mit derartigen Events verdienen wir sehr gutes Geld. Die Ticketverkäufe für dieses Jahr in Berlin deuten bereits daraufhin, dass wir erneut von einem großen Erfolg sprechen können." Insgesamt sollten bei den Christmas Light Trails alleine in diesem Jahr über 500.000 Besucher kommen.Am aussichtsreichsten sei aber die vor drei Jahren gegründete Online-Plattform Myticket. Mit Myticket dürfte der DEAG endlich der Sprung ins margenstarke Ticketing-Geschäft gelungen sein. Mit den Partnern Axel Springer und der Sendergruppe ProSiebenSat.1, die jeweils knapp 25% an Myticket halten würden, erwarte Schwenkow bereits 2017 das Erreichen der Gewinnzone. "Darauf bin ich stolz. Vor drei Jahren gegründet. Seit zwei Jahren operativ tätig und bereits 2017 deutlich profitabel bei einem Wachstum von voraussichtlich mehr als 30% gegenüber dem Vorjahr." Vor dem Hintergrund, dass DEAG beim Ticketing gegen Unternehmen wie CTS EVENTIM und Ticketmaster antrete, sei das beachtlich.Nach dem Ablauf des dritten Quartals sehe Schwenkow das Unternehmen"on track", die Ziele für das Jahr 2017 zu erreichen. Traditionell rechne DEAG mit einem starken Q4. Insgesamt erwarte der CEO in diesem Jahr ein EBIT im mittleren bis oberen einstelligen Bereich. Ein EBIT von mindestens 5 Mio. Euro sollte daher möglich sein. Sehr optimistisch sei der Firmenchef für 2018. "Die bisherigen Vorverkäufe für Veranstaltungen bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau."Anlässlich des 40. Geburtstages der DEAG im Jahr 2018 wolle Schwenkow seine Anleger mit einem starken Zahlenwerk überzeugen. "Wir haben ein großes Ziel. 2018 soll eines der besten Jahre der DEAG werden. Die Voraussetzungen dafür sind sehr gut." Bei einem deutlichen Umsatzwachstum auf bis zu 250 Mio. Euro sollte sich das EBIT auf mehr als 10 Mio. Euro belaufen. Konkret habe sich Schwenkow zu diesen Annahmen nicht äußern wollen. "Wir wollen das EBIT aus 2017 in 2018 signifikant steigern." Analysten würden 2018 übrigens auch ein EBIT von über 10 Mio. Euro erwarten.Zum Wachstum beitragen werde weiterhin das Geschäft in UK, welches 2018 die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro übertreffen werde. "UK wird bald größer sein als unser Geschäft in Deutschland." Anlässlich dieser Größe und der Nachfrage seitens Investoren aus UK, die aufgrund ihrer Statuten Aktien in Deutschland nicht kaufen könnten, plane DEAG bekanntlich ein duales Listing in England. Im Dezember oder spätestens Januar werde es soweit sein, dann sei die Aktie von DEAG auch in UK handelbar. In UK habe DEAG sich jüngst zudem über einen weiteren Zukauf gestärkt. Gekauft worden sei die Flying Music Group, die rund 20 Mio. Euro Umsatz mache und dabei sehr profitabel wirtschafte. Gekauft worden sei die Firma, die unter anderem die Michael Jackson Show "Thriller - Live" produziere, zum Preis von 5 Mio. Britischen Pfund. Der Kaufpreis sei recht preiswert, da sich das Unternehmen gerne zusammen unter dem Dach der UK-Aktivitäten von DEAG stärker entwickeln wolle.