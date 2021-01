Unternehmensnachrichten:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) erwarte für 2021 ein Umsatzwachstum von 0 bis 2%, während der Betriebsgewinn um 1 bis 6% sinken solle. Laut vorläufiger Mitteilung habe SAP im 4. Quartal 2020 ein Cloud-Umsatzwachstum von 8% verzeichnet, der Auftragsbestand sei um 14% gestiegen. Der Betriebsgewinn sei um 26% höher als im Vorjahr gewesen. Die Ergebnisse hätten am oberen Ende der Unternehmensprognose gelegen.



Laut einem Bericht des Handelsblatts werde Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) aufgrund von Engpässen auf dem weltweiten Halbleitermarkt die Produktion einschränken und die Arbeitszeit in einem Werk in Bremen reduzieren. Daimler habe Anfang der Woche auch angekündigt, die Arbeitszeit im Werk Rastatt zu reduzieren. Ein ähnlicher Schritt sei am Mittwoch von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) angekündigt worden, ebenfalls mit einem Mangel an Halbleitern als Grund.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe die Entscheidung getroffen, Offshore-Windparks in Frankreich und Polen mit einer Kapazität von 76 MW zu entwickeln. Drei Windparks sollten in Frankreich und einer in Polen gebaut werden. Die Kosten für das Projekt würden sich auf rund 95 Euro Millionen belaufen. (15.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren in der letzten Sitzung der Woche niedriger, so die Experten von XTB.Bidens Wirtschaftsplan habe die Indices nicht stützen könne und nach der Marktreaktion zu urteilen, sei er etwas enttäuschend gewesen. Einige Berichte seien aufgetaucht, die besagt hätten, dass Angela Merkel die deutschen Lockdown-Maßnahmen weiter verschärfen wolle, da die Todesfälle durch das Coronavirus weiter ansteigen würden. Dies könnte zu dem Druck beigetragen haben, der heute an den Märkten zu beobachten gewesen sei.