Der DE30 setze seine Abwärtsbewegung fort und notiere nun mehr als 5% unter seinen Allzeithochs. Der deutsche Leitindex versuche aktuell einen entscheidenden Durchbruch unter die 15.400-Punkte-Marke. Bislang sehe es so aus, als ob die Verkäufer Erfolg haben könnten, und wenn dies der Fall sein sollte, wäre die nächste wichtige Unterstützung im Bereich von 15.080 Punkten zu finden. Die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindices für Januar hätten nur eine kurze Unterstützung geboten, und der Index habe begonnen, bald darauf zu fallen. Für Aktienanleger gebe es in dieser Woche zwei Dinge zu beachten. Das erste sei die FOMC-Sitzung am Mittwoch, das zweite seien die Spannungen in Osteuropa.



Die Commerzbank (CBK.DE) (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe mitgeteilt, dass ihr Ergebnis im 4. Quartal 2021 durch eine Rückstellung bei ihrer polnischen Einheit, der mBank, stark beeinträchtigt werden werde. Der deutsche Kreditgeber habe gesagt, dass sein Nettoergebnis für das letzte Quartal 2021 durch eine Rückstellung in Höhe von rund 404 Millionen Euro für währungsbezogene Kredite bei der mBank geschmälert werden würde.



Peter Schiefer, der Leiter der Automobilsparte von Infineon Technologies (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), habe in einem Interview mit der Automobilwoche gesagt, dass er ein Ende der Chip-Knappheit für 2023 erwarte.



Einem Bericht von Reuters zufolge führe die Deutsche Lufthansa (LHA.DE) Gespräche mit der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA Airways über den Kauf einer 40%igen Beteiligung an der Fluggesellschaft. Eine der von Reuters befragten Quellen habe gesagt, dass das Geschäft innerhalb von ein oder zwei Wochen bekannt gegeben werden könnte. (24.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices handeln zu Beginn der neuen Woche schwächer und reagieren damit auf einen weiteren Tag mit starken Verkäufen an der Wall Street am Freitag, berichten die Experten von XTB.Die wichtigsten europäischen Indices würden alle über 1% niedriger notieren, wobei der deutsche DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der spanische IBEX (SPA35) (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223), der französische CAC 40 (FRA40) (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) und der niederländische AEX (NED25) (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) rund 1,5% nachgeben würden. Russische Aktien würden zu den größten Underperformern gehören, wobei der RTS (RUS50) (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) aufgrund der zunehmenden Spannungen in Osteuropa um 6% nachgegeben habe.