Unternehmensnachrichten



Wie andere große Finanzunternehmen habe auch die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) ihr Geschäft in Russland eingestellt. Die Allianz habe bekannt gegeben, dass sie den Verkauf neuer Versicherungspolicen an Unternehmen in Russland eingestellt habe und beschlossen habe, nicht in Russland zu investieren.



Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403), habe gesagt, dass der Krieg in der Ukraine die Aussichten für 2022 sehr unsicher gemacht habe. Angesichts der Probleme in der Lieferkette in Europa habe das Unternehmen begonnen, der Produktion in China und den Vereinigten Staaten Vorrang einzuräumen. Allerdings habe der Manager auch gesagt, dass das Unternehmen zusätzliche Kabelbaum-Kapazitäten in Europa aufbaue, um die Probleme zu bewältigen.



Einschätzungen von Analysten



- Exane stufe Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) auf "Kaufen" hoch. Kursziel: 52,00 Euro. (15.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Dienstag schwächer, nachdem die Wall Street gestern eine schwache Performance gezeigt hat und heute ein weiterer Tag mit starken Verkäufen in China folgte, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex habe sich zwar um mehr als 200 Punkte von seinen Tagestiefs erholen können, notiere aber weiterhin 1% niedriger als am Vortag. Der polnische WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei einer der wenigen europäischen Indices, die sich mit einem Plus von 0,2% über Wasser halten könnten.Der deutsche ZEW-Index für März sei um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Index für die Konjunkturerwartungen sei von 54,3 auf -39,3 gesunken. Während der Markt mit einem Rückgang gerechnet habe, habe er einen Rückgang auf +10,5 erwartet. In einem Kommentar zur Veröffentlichung habe das ZEW erklärt, dass eine Rezession immer wahrscheinlicher werde. Die Ökonomen hätten darauf hingewiesen, dass die sich verschlechternden Konjunkturerwartungen mit steigenden Inflationserwartungen einhergehen würden und daher eine Phase der Stagflation - niedriges Wachstum und hohe Inflation - nicht auszuschließen sei.