Der Chief Financial Officer von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) habe in einem Interview mit Reuters gesagt, dass die Verlängerung von "Stay-at-Home"-Bestellungen bis ins dritte Quartal zu einer erhöhten Nachfrage nach mobilen Geräten oder Möbeln und damit auch nach von Covestro hergestellten Materialien geführt habe. Der Vorstand habe gesagt, dass das EBITDA im 3. Quartal voraussichtlich rund 350 Millionen EUR betragen werde. Der Konsens habe auf 268 Millionen EUR hingewiesen, bevor das Interview ausgestrahlt worden sei.



Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) habe sich mit der ungarischen Regierung geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung würden Rheinmetall und die ungarische Regierung ein Joint Venture gründen, das in Ungarn gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Lynx produzieren werde.



Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) habe mit Novo Nordisk (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R) eine Vereinbarung über chronische Nierenerkrankungen getroffen. Die beiden Unternehmen würden bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Therapeutika für diese Krankheit zusammenarbeiten. Evotec werde eine Vorauszahlung (Betrag nicht bekannt) und ein Meilensteinpotenzial von mehr als 150 Millionen EUR pro Produkt erhalten. Evotec werde auch Anspruch auf Tantiemen haben, sobald die Produkte auf den Markt gebracht würden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (18.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa wurden in den ersten zwei Stunden der europäischen Sitzung gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die meisten Indices seien jedoch nach 11:00 Uhr nachgefragt gewesen und nun seien in ganz Europa Gewinne zu beobachten. Der Wirtschaftskalender sei heute leer, wobei die Daten zum US-Immobilienmarkt die einzigen harten Daten seien, die veröffentlicht würden. Abgesehen davon würden die Anleger eine Reihe von Quartalsberichten von US-Einzelhändlern, einschließlich Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853), erhalten.