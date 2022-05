Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen rund 242 Millionen Dollar zahlen werde, um 91.000 außergerichtliche Klagen in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Dieselgate-Abgasskandal aus dem Jahr 2015 beizulegen, in den der größte europäische Automobilhersteller verwickelt gewesen sei.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) und Qatar Airways würden auf einen dreimonatigen Prozess im Sommer nächsten Jahres zusteuern, nachdem ein britischer Richter der Fluggesellschaft einen relativ schnellen Zeitplan zugestanden und ihre verfahrensrechtlichen Ansprüche abgewiesen habe. Qatar Airways habe wegen Mängeln an der Schutzhaut von rund zwei Dutzend am Boden liegenden A350-Langstreckenflugzeugen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geäußert.



Siemens Government Technologies - der auf die USA ausgerichtete Zweig des Technologiekonzerns Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) - weite wichtige Arbeiten zur Energieeffizienz und Widerstandsfähigkeit im Corpus Christi Army Depot (CCAD) in Texas aus. Der neue Auftrag im Wert von 17,1 Millionen Dollar, der vom Engineering and Support Center des Army Corps of Engineers in Huntsville erteilt worden sei, werde die Ziele der Armee in Bezug auf Effizienz und Widerstandsfähigkeit ihrer wichtigsten Drehflügler- und Reparatureinrichtung unterstützen, wie Business Wire berichte. (27.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Freitag überwiegend im Plus, wobei der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,55% zulegt, so die Experten von XTB.Grund dafür sei der vorsichtige Optimismus über die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft und die nachlassende Sorge vor aggressiven Zinserhöhungen durch die FED und die EZB. Schlechtere Stimmung herrsche im Vereinigten Königreich, da die Anleger weiterhin das von Finanzminister Sunak vorgeschlagene neue Konjunkturpaket und die Auswirkungen, die es auf die Straffungspläne der BoE haben könnte, verdauen müssten. Auf Wochensicht seien die großen europäischen Börsen auf dem besten Weg, einen Zuwachs von fast 2% zu verbuchen.