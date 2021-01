BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe gestern die vorläufigen Ergebnisse für das 4. Quartal 2020 veröffentlicht. Der Automobilhersteller habe gesagt, dass er einen freien Cashflow im Segment Automotive von rund 2,8 Mrd. Euro erwarte, gegenüber 1,5 Mrd. Euro im 4. Quartal 2019. Der Free Cashflow im Segment für das Gesamtjahr werde bei rund 3,4 Mrd. Euro erwartet. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr 2020 eine EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 0% bis 3%. BMW sehe weiterhin eine starke Nachfrage in China.



Infineon sei heute einer der am schlechtesten performenden DE30-Werte. Das Unternehmen wie auch der gesamte Halbleitersektor entwickele sich nach der Veröffentlichung der Apple-Gewinnzahlen unterdurchschnittlich. Während Apple die Gewinn- und Umsatzprognosen habe übertreffen können, habe das Unternehmen es abgelehnt, eine Prognose für die zukünftigen Perioden abzugeben. Darüber hinaus habe Apple gesagt, dass es einen Rückgang der Verkäufe seiner Wearable-Produkte im 1. Quartal 2021 erwarte. Abgesehen davon habe Samsung gesagt, dass die Q1-Ergebnisse wahrscheinlich schwach sein würden.



Die Allianz habe die Genehmigung erhalten, eine Vermögensverwaltungseinheit in China zu gründen. Dies wäre die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Vermögensverwaltungsgesellschaft in China.



Laut einem Bericht von Reuters habe die Europäische Zentralbank Christian Sewing, dem CEO der Deutschen Bank, gebeten, die tägliche Aufsicht über die Investmentbanking-Sparte an ein anderes Vorstandsmitglied zu delegieren.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren den zweiten Tag in Folge deutlich im Minus, da weltweit eine Risk-off-Stimmung vorherrscht, so die Experten von XTB.Der DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere über 2% tiefer und die meisten europäischen Blue-Chip-Indices würden über 1,5% verlieren. Die Verunsicherung, ausgelöst durch die abnormalen Gewinne von US-Small-Cap-Aktien, die von Privatanlegern angeheizt worden seien, habe Fondsmanager dazu veranlasst, ihr Risikobereitschaft zu reduzieren. Die Veröffentlichung der US-BIP-Daten um 14:30 Uhr sei das wichtigste Makroereignis des Tages.Der DE30 habe heute eine weitere starke Abwärtsbewegung erlebt. Der deutsche Leitindex sei zu Beginn des europäischen Kassahandels abgestürzt und habe ein Tagestief bei 13.300 Punkten erreicht. Zu beachten ist, dass wir aktuell einen Versuch beobachten, wieder über die 13.400 Punkte zu klettern - die untere Grenze der Overbalance-Struktur, so die Experten von XTB. Sollten die Bullen erfolgreich sein und es schaffen, den Index bis zum Ende des Tages darüber zu halten, könnte eine weitere Bewegung nur als Korrektur angesehen werden. Eine Tageskerze, die unterhalb von 13.400 Punkten schließe, könnte jedoch eine bärische Tendenz erzeugen und die Verkäufer ermutigen, noch aktiver zu werden. In einem solchen Szenario läge bei 13.100 Punkten die erste wichtige Unterstützung.