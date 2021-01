Unternehmensnachrichten:



Der Anschlag auf das Kapitol in der vergangenen Woche habe zahlreiche Unternehmen, vor allem aus den USA, dazu veranlasst, ihre politischen Spenden zu überdenken. Laut der New York Times sei die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) noch weiter gegangen. Die NYT behaupte, dass die Deutsche Bank beschlossen habe, keine Geschäfte mit Donald Trump und von ihm kontrollierten Unternehmen zu machen. Die Deutsche Bank habe rund 340 Millionen Dollar an ausstehenden Krediten, die mit Trump in Verbindung stünden, und sei ein wichtiger Kreditgeber für die Trump Organization. Die Entscheidung komme, da die Beziehung mit dem aktuellen US-Präsidenten negative Publicity für den deutschen Kreditgeber nach sich ziehe.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) plane, mit dem Bau eines neuen Windparks auf dem ehemaligen Bergbaugelände zu beginnen. Der Baubeginn werde für das Frühjahr 2021 erwartet. Der neue Windpark werde eine Kapazität von 28,5 Megawatt haben und solle Anfang 2022 in Betrieb gehen.



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) habe einen Risikokapitalfonds aufgelegt, der Innovationen im Lebensmittel- und Lieferbereich vorantreiben solle. Der Fonds verfüge über ein Anfangskapital von 50 Millionen Euro und werde global agieren. (12.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren am Dienstag mehr oder weniger unverändert, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in Richtung der 14.000-Punkte-Marke geblickt, habe sich aber nach den jüngsten Medienberichten zurückgezogen. Laut der "Bild" meine Angela Merkel, dass in Deutschland noch für 8 bis zehn Wochen ein strenger Lockdown notwendig sei, um das Coronavirus einzudämmen. Das würde bedeuten, dass die Beschränkungen bis Anfang April bestehen bleiben würden.