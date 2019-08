Die Ratingagentur Moody's habe das langfristige Rating für die vorrangigen ungesicherten Verbindlichkeiten von Continental bei Baa1 bestätigt, was auf ein moderates Kreditrisiko hindeute. Der Ausblick sei jedoch von "stabil" auf "negativ" verschoben worden, was auf eine mögliche Verschlechterung in der Zukunft hindeute.



Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) zeige zu Beginn der Sitzung am Donnerstag eine Underperformance. Das Unternehmen sei im Bankhaus Metzler herabgestuft worden. Die Analysten der Bank hätten das Rating für die Aktie von "kaufen" auf "halten" und das Kursziel auf 15,90 EUR gesenkt.



Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe den Abschluss einer Partnerschaft mit WHSmith (ISIN GB00B2PDGW16/ WKN A0NCXL), dem britischen Einzelhändler für Zeitungen, Bücher und Unterhaltungsprodukte, bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung würden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die digitalen Zahlungsfähigkeiten des britischen Unternehmens zu erweitern. Finanzielle Details des Geschäfts seien noch nicht bekannt gegeben worden.



Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) habe von der MidAmerican Energy Company einen Auftrag zur Lieferung von Windkraftanlagen erhalten. Die Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610)-Tochter werde das US-amerikanische Unternehmen mit 21 Turbinen beliefern und diese über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren warten.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dank optimistischer Kommentare des Sprechers des chinesischen Handelsministeriums legen die europäischen Aktienindixes zu Beginn der Sitzung am Donnerstag zu, so die Experten von XTB.Der Politiker habe gesagt, sein Land lehne eine Eskalation des Handelskrieges ab und diskutiere über die nächste Runde der Handelsgespräche mit den USA.Immer öfter höre man von der Notwendigkeit, ein Konjunkturprogramm in Deutschland auf den Weg zu bringen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe heute eine Maßnahme vorgeschlagen, die dazu beitragen könnte, die Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs auf kleine und mittlere Unternehmen zu mildern. Herr Altmaier habe vorgeschlagen, den Körperschaftsteuersatz für diese Unternehmen auf 25% zu senken (aktuell über 30%). Bemerkenswert sei, dass solche Unternehmen das Herz der deutschen Wirtschaft bilden würden, da sie rund 60% aller Arbeitsplätze im Land ausmachen würden. Altmaier habe jedoch keine Auskunft darüber gegeben, wie sich die Steuersenkung auf die Einnahmen der Regierung auswirken werde. Der CDU-Politiker führe Gespräche mit dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz, um die Idee der Koalitionspartei zu unterstützen.