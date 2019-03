Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem verheißungsvollen Start und einem zwischenzeitlichen Tageshoch bei 11.502 Zählern schwächte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im weiteren Tagesverlauf wieder sukzessive ab, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus würden auf dem Parkett immer wieder Konjunktursorgen die Runde machen, so dass der DAX kein ausreichendes Momentum habe entwickeln können, um kürzlich verlorenes Terrain nachhaltig zurückzuerobern.Gestern haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle betont, dass aus technischer Sicht keine Entwarnung für den DAX gegeben werden kann. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert, insbesondere nachdem der Index erneut unterhalb eines Multi-Average (11.458) Zählern geschlossen habe und zudem eine Reihe von Indikatoren zur Schwäche neigen würden. Auch habe sich das strukturelle Bild bei den DAX-Werten wieder etwas eingetrübt. 60 Prozent der Titel würden unterhalb der für den langfristigen Trend relevanten 200-Tage-Linie notieren. Zudem würden 50 Prozent einen negativen Tertiärtrend aufweisen. Insofern gelte es weiterhin, die potenziellen Unterstützungen im Auge zu behalten. Bei 11.404 Punkten verlaufe eine Strukturprojektion, auf die Marken von 11.393 und 11.371 würden ein weiterer Multi Average sowie die untere Begrenzung eines Time Series Channels entfallen. Der zuletzt mehrfach umkämpfte 200-Wochen-EMA (Exponential Moving Average) sei bei 11.359 Zählern zu finden. (28.03.2019/ac/a/m)